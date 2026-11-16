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ABC en el Este
16 de noviembre de 2026 - 16:10

Fiscal pide prisión para policía acusado de matar a conductor tras discusión en el tránsito

Rodrigo Mathías Chamorro (23), imputado.
Rodrigo Mathías Chamorro (23), imputado.

El fiscal Gabriel Segovia Villasanti solicitó prisión preventiva para el policía Rodrigo Mathías Chamorro (23), imputado por el asesinato de un conductor tras una discusión de tránsito.

Por ABC Color

El uniformado está sindicado como responsable de efectuar el disparo que acabó con la vida de Willian David Velázquez (34) y causó heridas a Rodrigo Ramón González (25). Actualmente, permanece recluido en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia.

El crimen ocurrió el sábado, aproximadamente a las 01:40, en la zona conocida como Ande Guy, en el límite entre Ciudad del Este y Presidente Franco. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Velázquez conducía un automóvil Toyota Corolla blanco perla, acompañado de González y una mujer. Los tres regresaban del festejo de cumpleaños de Rodrigo Ramón en una cancha de pikivóley de Presidente Franco.

Durante el trayecto se habría producido una discusión por un inconveniente en el tránsito con Chamorro, quien se desplazaba en un Toyota Premio y se encontraba fuera de servicio.

La discusión derivó en una breve persecución, durante la cual el policía presuntamente realizó un disparo con una pistola calibre 9 milímetros contra el automóvil de las víctimas. El proyectil atravesó la chapería del vehículo, rozó el rostro de González e ingresó en la parte posterior de la cabeza del conductor.

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La pistola incautada del poder del suboficial ayudante Rodrigo Mathías Chamorro Galeano.
La pistola incautada del poder del suboficial ayudante Rodrigo Mathías Chamorro Galeano.

Tras ser herido, Velázquez perdió el control del rodado y terminó chocando contra una vivienda. Fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde llegó sin signos de vida. González, por su parte, sufrió una lesión en el pómulo derecho y recibió asistencia médica.

Las grabaciones de circuito cerrado permitieron identificar el automóvil Toyota Premio que habría sido utilizado por el supuesto autor, lo que condujo a los investigadores hasta Chamorro. Posteriormente, por disposición fiscal, se ordenó su detención preventiva.

Mediante una radiografía se localizó un objeto metálico alojado en el cráneo, que fue extraído y será sometido a una prueba balística con el arma del agente policial.

El fiscal Segovia solicitó cuatro meses de plazo para desarrollar la investigación y requirió que el imputado permanezca en prisión preventiva. Entre los fundamentos expuestos mencionó la gravedad del hecho, la expectativa de una pena elevada, el peligro de fuga y la posibilidad de que el procesado pueda influir sobre los testigos.

Asimismo, sostuvo que el sospechoso huyó y permaneció inicialmente con paradero desconocido, hasta que posteriormente se presentó ante sus propios compañeros en el Departamento de Investigaciones.

La decisión sobre la prisión preventiva queda ahora a cargo del Juzgado de Garantías.

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