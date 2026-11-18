Para este miércoles se anuncia un ambiente cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y 30 °C. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del noreste que luego pasarán a ser variables, además de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.

En tanto, para el jueves se prevé una jornada cálida a calurosa, con una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C. Se mantendrá la nubosidad y se esperan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, acompañados de vientos variables.

Las condiciones serán similares el viernes, cuando las temperaturas nuevamente se ubicarán entre los 22 °C y 31 °C. Meteorología pronostica cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.