La organización del Black Friday 2026 estima recibir unos 500.000 visitantes durante las cuatro jornadas, con importantes expectativas de movimiento comercial y turístico para la capital del Alto Paraná y toda la región trinacional.

El acto inaugural del evento de reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones públicas y privadas, referentes de los sectores comercial y turístico, además de representantes de las fuerzas de seguridad.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Said Taigen, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el crecimiento económico de la ciudad.

“Tenemos dos eventos anuales, el Black Friday y el Crazy Week, que fueron elementos importantes para la reactivación económica de Ciudad del Este luego de la pandemia. Estamos contentos de que todos juntos, porque los empresarios solos no podrán hacer absolutamente nada, podamos hacer lo que necesita Ciudad del Este”, expresó.

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El operativo de seguridad fue reforzado

El comisario principal Gerardo Vega, jefe de Prevención de Alto Paraná, informó que casi 400 efectivos policiales llegaron de otros departamentos para reforzar la seguridad en el circuito comercial.

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El objetivo es brindar tranquilidad a los turistas y a los propios comerciantes, teniendo en cuenta el gran movimiento comercial y la circulación de grandes sumas de dinero que genera la actividad.

Anuncian G. 25.000 millones para obras en el microcentro

Por su parte, el intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, valoró la coordinación entre las diferentes instituciones y el sector privado para concretar el evento. Sin embargo, reconoció que la ciudad todavía enfrenta desafíos en materia de infraestructura, que deberán acompañar el crecimiento de la actividad comercial y turística.

En ese contexto, anunció que la Municipalidad prevé destinar una inversión inicial de G. 25.000 millones durante 2027 para ejecutar obras en el microcentro.

Los trabajos abarcarán puntos estratégicos como la zona primaria, el sector de San Blas y la avenida Monseñor Rodríguez. También se proyectan mejoras en el sistema de desagüe pluvial, especialmente en la zona de Adrián Jara.

Mujica afirmó que Ciudad del Este tiene un importante potencial de crecimiento y que las inversiones en infraestructura permitirán la expansión del comercio, el turismo y la gastronomía.

Derechos del consumidor

A su turno, el organizador del Black Friday 2026, Armando Ghanzaoui, mencionó que disponen de una cartilla digital con información sobre los derechos del consumidor de Paraguay, Brasil y Argentina. El material podrá consultarse mediante un código QR y está disponible en español, portugués e inglés, con el propósito de facilitar el acceso a la información a los turistas que visiten la ciudad.

Las expectativas apuntan a incrementar las ventas en el circuito comercial de la capital esteña, además de dinamizar los servicios, la hotelería, la gastronomía y otras actividades vinculadas al turismo.rismo.