El nombramiento en la Gerencia Financiera de la Fundación Tesãi fue firmado el pasado martes 17 de noviembre, es decir, en las últimas horas de Justo Zacarías Irún al frente de Itaipú Binacional.

El cargo recayó en un médico y conocido dirigente colorado que militó en varios movimientos y es muy cercano al Clan Zacarías. Se trata de Carlos Torras González, quien reemplaza a Pedro Hernán Peña Gómez de la Fuente, que estuvo siete meses en el cargo.

Nuevo director de Itaipú firmó resolución que habilitó a Ueno Bank, pero dice que no sabía de los depósitos

Torras González ya había ocupado la misma función entre agosto de 2023 y febrero de 2025.

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La Fundación Tesãi es un centro asistencial dependiente de Itaipú Binacional y administra millonarios recursos. Brinda asistencia tanto a los trabajadores de la entidad como a particulares con seguros privados. Además, destina importantes sumas a la asistencia social a través de convenios.

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Asumió el nuevo director paraguayo

Este jueves se realizó el acto de posesión de cargo del nuevo director general paraguayo de Itaipú, el ingeniero Hugo Osvaldo Zárate Chávez. El profesional fue designado por decreto del Poder Ejecutivo, en carácter interino y ad referéndum del acuerdo de la Cámara de Senadores, conforme a los preceptos constitucionales.

Itaipú: Relevan al director general Zacarías Irún, salpicado también por la crisis de Ueno

Zárate Chávez reemplaza a Justo Zacarías Irún, quien fue removido del cargo en medio de cuestionamientos por los presuntos depósitos irregulares de millonarios recursos de la entidad en Ueno Bank, actualmente en proceso de quiebra.