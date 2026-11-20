Para este viernes se prevé una jornada cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 29 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos provenientes del norte que posteriormente cambiarán a direcciones variables. Además, se esperan lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas.

Las condiciones climáticas se mantendrían similares durante mañana, sábado, con una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C. La jornada estará caracterizada por un ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y nuevamente probabilidad de precipitaciones dispersas con ocasionales descargas eléctricas.

Para el domingo se anuncia un leve descenso de las temperaturas, con una mínima de 21 °C y una máxima de 27 °C. Persistirá el cielo mayormente nublado, mientras que los vientos continuarán variables y se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.