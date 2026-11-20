El sospechoso fue detenido mediante el intercambio de información de inteligencia entre la Policía Federal de Brasil y agentes policiales paraguayos del Comando Tripartito. Se trata de José Jonatas Silva Soares.

El extranjero era buscado por la Justicia de su país por hurto, asociación criminal y fraude por más de cuatro millones de reales.

Los ilícitos se habrían cometido en la ciudad de São Paulo y, posteriormente, el presunto autor se habría instalado en la Triple Frontera con intención de lavar el dinero, conforme a los datos de los investigadores.

El reporte indica que, conforme a las informaciones recibidas en el marco del Acuerdo de Cooperación Policial Internacional, se localizó al ahora detenido sobre la avenida Amado Benítez Gamarra, en la zona del Área 1 de Ciudad del Este. El mismo se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Ford, modelo Fiesta, chapa FLZ8D05, de color gris, año 2014.

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Los intervinientes procedieron a su expulsión y entrega a las autoridades brasileñas, tras los trámites en la Dirección de Migraciones.