El Black Friday atrae a personas de distintas partes de Paraguay, de la Triple Frontera y de zonas más alejadas de Brasil. De esta manera, contribuye a dinamizar la economía local en meses en los que no se concentran otras actividades de gran convocatoria.

La realización de eventos masivos proyecta a la ciudad a nivel internacional y ayuda a romper la estacionalidad turística a lo largo del año, según explicó la jefa de la Oficina Departamental de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Shirley Pedrozo.

Electrónicos, perfumes y ropa lideran las preferencias en el Black Friday de Ciudad del Este

Señaló que cada edición permite sumar visitantes, registrar marcas y beneficiar a rubros vinculados al turismo, como la hotelería, la gastronomía y los atractivos locales.

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La hotelería de Ciudad del Este y sus alrededores registró una alta ocupación, de acuerdo con los reportes de la Asociación Hotelera y Gastronómica. A esto se sumó el importante movimiento en los locales gastronómicos.

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Furor por el Black Friday en CDE: más de 60.000 personas cruzaron a pie el Puente de la Amistad

En esta edición, el Black Friday coincidió con la Noche de los Museos. Entre los inscriptos en el Circuito Vivencial Mundo Guaraní, del distrito de Yguazú, figura una persona procedente de São Paulo, Brasil. Esto demuestra que los visitantes, además de realizar compras, buscan experiencias turísticas diferentes.

Un total de siete espacios de Alto Paraná formaron parte de la Noche de los Museos. En Ciudad del Este integraron el circuito el Museo El Mensú, la Biblioteca Municipal, el Templo Budista y el Museo de los Yerbales, de la Facultad de Filosofía.

En Hernandarias se pudo visitar el Museo de Itaipú y el Museo Tacurú Pucú, mientras que en Yguazú formó parte del recorrido el Circuito Vivencial Mundo Guaraní. La jornada se desarrolló únicamente el sábado y contó con acceso gratuito.

Encuesta a visitantes

La Senatur, junto con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (UNE), trabajó en la aplicación de encuestas aleatorias a los visitantes durante los cuatro días del Black Friday, con el objetivo de conocer su perfil e intereses más allá de las compras.

Los datos recabados permitirán diseñar propuestas más atractivas, con agendas que incluyan turismo cultural, de naturaleza, aventura y gastronomía.

Black Friday: origen, mitos y claves para comprar con la cabeza fría

La Senatur acompañó activamente el Black Friday, sobre todo durante la jornada de apertura, con actividades de bienvenida a los turistas en la cabecera del Puente de la Amistad.

Con el apoyo de la Cámara de Comercio y Servicios, organizadora del evento, se distribuyeron más de 1.000 botellitas de agua mineral, 300 chipas y obsequios donados por los comerciantes a las personas que ingresaban a la ciudad.