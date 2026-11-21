La capital departamental registra una alta afluencia de compradores durante la tercera jornada del Black Friday, evento que comenzó el jueves pasado y se extenderá hasta mañana.

Los comercios abrieron sus puertas desde muy temprano para atender la gran demanda de visitantes, atraídos por las promociones y la variedad de productos.

Furor por el Black Friday en CDE: más de 60.000 personas cruzaron a pie el Puente de la Amistad - ABC en el Este

Muchos compradores formaron filas desde la madrugada para acceder a los locales que ofrecen precios promocionales. La dinámica comercial también incluye ofertas relámpago, premios para los primeros clientes y otras promociones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El público proveniente de Brasil constituye el principal grupo de compradores, con visitantes que viajan incluso desde estados alejados para aprovechar las ofertas.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Los datos de la Receita Federal de Brasil indican que el jueves cruzaron hacia Paraguay 30.150 peatones por el Puente de la Amistad. En tanto, hasta las 17:00 de ayer viernes se contabilizaron otros 44.427 peatones, lo que representa más de 74.000 personas en dos días. A esta cifra se debe sumar la cantidad de visitantes que ingresan en distintos tipos de vehículos.

Los productos más buscados

De acuerdo con un sondeo realizado entre los compradores, los artículos electrónicos, los perfumes y las prendas de vestir encabezan la demanda entre quienes recorren las calles y avenidas de la ciudad.

Valmir Just llegó a tempranas horas de Francisco Beltrán, estado de Paraná, y adquirió un enorme televisor de 65 pulgadas, un aire acondicionado y otros productos electrónicos. Para las 7:00 de hoy ya tenía todas sus compras listas para retornar a su país. Afirmó que encontró buenos precios y productos de calidad.

Black Friday: origen, mitos y claves para comprar con la cabeza fría

Otra familia proveniente de Santos, estado de São Paulo, destacó la organización de la ciudad. Sus integrantes llegaron en busca de productos electrónicos, ropa y perfumes. Ronsagela Tulio señaló que todo el viaje valió la pena.

Paulo Silva, otro brasileño proveniente de Río de Janeiro, contó que desde hace varios días está instalado en Foz de Iguazú y que todos los días cruza caminando el Puente de la Amistad para realizar sus compras en Ciudad del Este.

Tránsito pesado

Desde el inicio del Black Friday se registra un tránsito intenso en la zona comercial de Ciudad del Este y sus alrededores. Varias calles y avenidas fueron restringidas a la circulación vehicular para brindar mayor comodidad y seguridad a los peatones.

Asimismo, en el Puente de la Amistad, se restringió el paso de camiones de carga y se habilitó únicamente la circulación de vehículos particulares, buses y motocicletas, con el objetivo de evitar mayores embotellamientos.