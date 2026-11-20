El Black Friday, la feria de descuentos más importante de la región de la Triple Frontera se desarrolla en Ciudad del Este con una gran afluencia de turistas, principalmente brasileños. La actividad comercial se extenderá hasta el próximo domingo.

Los datos de la Receita Federal de Foz de Iguazú indican que entre ayer y hoy, hasta las 10:20, cruzaron a pie 60.531 personas por el Puente de la Amistad. Las cifras son captadas mediante tótems biométricos instalados en la cabecera del puente, del lado brasileño.

Arrancó el Black Friday en Ciudad del Este con expectativas de recibir 500.000 visitantes

Ayer se registró el paso de 30.130 peatones, mientras que esta mañana la cifra ya había sido superada, con 30.401 personas. Es decir, la jornada podría cerrar con un flujo notablemente mayor al del día anterior.

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En contraste, durante los días previos al Black Friday, la cantidad de personas que cruzaron por el puente fue de 19.365 el miércoles y 14.577 el martes.

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A esto se suma la gran cantidad de personas que cruzan en automóviles, buses, motocicletas y furgones. Desde hoy y hasta mañana sábado, el tránsito de camiones de carga está restringido en el Puente de la Amistad. La medida busca contribuir a una mejor circulación vehicular durante las jornadas del Black Friday.

La feria de descuentos es hasta el domingo

La organización del evento comercial está a cargo de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, con el apoyo de varias instituciones locales y nacionales. Los organizadores esperan recibir a 500.000 visitantes, impulsando el comercio, el turismo y la economía de la región trinacional.

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El Black Friday 2026 comenzó ayer y se extenderá hasta el 22 de noviembre, con cuatro jornadas de intensa actividad comercial y turística, fortaleciendo la integración y el desarrollo económico de la región.