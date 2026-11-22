La detención de los sospechosos se realizó mediante un trabajo previo de inteligencia de la Senad y coordinación entre agentes policiales y fiscales. Fueron localizados a las 21:30 en la zona del km 4 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Los detenidos fueron identificados como Néstor Espí­nola, Nelson Ariel Sanabria, Carlos David López Acosta y Lucas Agustín Martínez Ramírez.

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Tenían en su poder dos fusiles calibre 5,56 mm, uno de ellos de la marca Colt, ambos con sus respectivos cargadores. Además, se incautaron 166 cartuchos calibre 5,56 mm y cuatro aparatos celulares.

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Los mismos se desplazaban en tres vehículos: un automóvil de la marca Kia, modelo Sportage, tipo station wagon, de color negro, chapa AAOR640; un Toyota, modelo Premio, de color blanco, chapa BUR532 PY; y un Toyota, modelo Vitz, de color rojo, chapa AARE934 PY.

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La intervención se ejecutó bajo la dirección de Manuel Rojas. El mismo dispuso que todos permanezcan privados de su libertad a disposición de la Justicia.

Los investigadores sospechan que los ahora detenidos tenían planificado perpetrar algún atraco en la zona, por lo que estarían comercializando las potentes armas.