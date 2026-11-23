Cartones, botellas de plástico, papeles, envoltorios y otros residuos quedaron dispersos en calles y veredas de la zona comercial, tras la masiva afluencia de turistas y compradores que visitaron Ciudad del Este entre el jueves y el domingo.

Como ocurre cada año durante este tipo de eventos, la gran actividad comercial también dejó su huella en los espacios públicos: el desafío de mantener la limpieza en una ciudad que recibe a miles de visitantes en jornadas de alta concentración..

Reforzaron el operativo

La directora de Servicios Municipales, Emilce Godoy, explicó que durante los cuatro días del evento se desplegaron 60 funcionarios para las tareas de limpieza, es decir, 12 trabajadores más que en una jornada habitual. Además, se utilizaron seis camiones compactadores para la recolección de los residuos.

Durante las cuatro jornadas, la Municipalidad recolectó entre 285 y 300 toneladas de residuos del circuito comercial. En días normales, el volumen de basura ronda las 40 toneladas, explicó Godoy.

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El operativo se desarrolló en dos turnos. El primer grupo trabajó de 06:00 a 15:30, mientras que el segundo cubrió desde las 15:30 hasta aproximadamente las 00:45, con el objetivo de mantener despejadas y limpias las principales calles comerciales durante el desarrollo de la feria.

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Millonario movimiento comercial

El Black Friday atrajo durante cuatro jornadas a miles de compradores que coparon las principales calles y avenidas del microcentro de Ciudad del Este, desde tempranas horas de la mañana hasta la noche.

El evento generó un movimiento económico estimado en unos US$ 350 millones, consolidándose como la principal actividad comercial del año. Otro acontecimiento que cada año convoca a miles de turistas es el Crazy Week, cuya edición 2026 se desarrolló del 7 al 10 de mayo y registró ventas superiores a los US$ 210 millones, con aproximadamente 300.000 visitantes.

En el caso del Black Friday, se estima que ingresaron al país más de 100.000 personas por día.