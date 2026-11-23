Para este lunes se prevé una jornada cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C y 28°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos variables y lluvias dispersas que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Las condiciones inestables persistirán mañana, martes, cuando se anuncie una mínima de 23°C y una máxima de 27°C. Se espera un ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos predominantes del norte y nuevamente lluvias dispersas con ocasionales descargas eléctricas.

En tanto, para el miércoles se pronostica un descenso de las temperaturas, con una mínima de 22°C y una máxima de 25°C. Los vientos serán variables, posteriormente del sureste, mientras que el cielo continuará mayormente nublado y se mantendrán las probabilidades de precipitaciones y tormentas eléctricas.