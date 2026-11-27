Los objetivos son realizar controles viales sin la presencia física de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad del Este y sancionar a conductores que incumplan las normas.

El sistema cuenta con 74 cámaras distribuidas estratégicamente en el microcentro de esta capital departamental. Los equipos poseen inteligencia artificial, reconocimiento facial, grabación en alta definición y tecnología capaz de captar con precisión las matrículas de los vehículos.

Entre las infracciones detectadas con mayor frecuencia figuran el cruce de semáforos en rojo, la circulación a contramano, el estacionamiento indebido y la invasión de franjas peatonales.

Willian Florentín, jefe del Centro de Monitoreo, dijo que muchos conductores aparentemente consideran que, ante la ausencia de un agente de tránsito, pueden cruzar los semáforos en rojo sin consecuencias. Sin embargo, aseguró que las cámaras registran estas acciones y que los infractores serán sancionados.

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Explicó que las imágenes captadas serán remitidas a la PMT, donde procederán a la elaboración de las boletas de infracción. Los registros de los infractores serán publicados en las redes sociales.

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Asimismo, anunció que solicitaron el desarrollo de una plataforma web donde los conductores podrán verificar si registran multas por infracciones de tránsito.

Ampliarán cobertura en 2027

La mayor parte de las cámaras están instaladas en el circuito comercial de Ciudad del Este. No obstante, está prevista una ampliación del sistema durante 2027, con el objetivo de llegar al Mercado de Abasto y a las principales avenidas de la ciudad.