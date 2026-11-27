La temperatura prevista para hoy oscilará entre los 22°C y 24°C, con vientos predominantes del noreste, que posteriormente pasarán a ser variables. La persistencia de la nubosidad y las precipitaciones mantendrán un ambiente húmedo durante gran parte de la jornada.

Para mañana, sábado, se pronostica un día cálido, con temperaturas entre 20°C y 25°C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas durante las primeras horas, aunque se prevé una mejoría gradual de las condiciones meteorológicas.

En tanto, el domingo se espera un ambiente más agradable, con una máxima de 30°C y una mínima de 20°C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego serán variables. Meteorología también anuncia neblinas en las primeras horas de la mañana.

De esta manera, tras un viernes marcado por las lluvias y posibles tormentas eléctricas y luego el tiempo tendería a mejorar.

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