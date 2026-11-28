De acuerdo con el reporte actualizado, la jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado, vientos del sur y precipitaciones dispersas. La temperatura oscilará entre los 20°C y 29°C, con una mejoría prevista hacia el transcurso del día.

Para mañana domingo, se anuncia un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente soplarán del noreste. La mínima prevista es de 21°C, mientras que la máxima alcanzaría los 31°C.

En tanto, el lunes se espera una jornada calurosa y húmeda, nuevamente con una máxima de 31°C y una mínima de 23°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos variables que luego se establecerán del noreste. Además, se pronostican chaparrones durante la jornada.