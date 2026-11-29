Durante el día se espera un cielo mayormente nublado, acompañado de vientos variables que posteriormente soplarán desde el noreste. Además, se prevén neblinas durante las primeras horas de la mañana y lluvias dispersas en distintos momentos de la jornada.

Para mañana, lunes 30, persistirán las condiciones calurosas y húmedas, con temperaturas que irán de 23 °C a 31 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos serán variables, con tendencia a soplar desde el noreste.

La previsión contempla chaparrones que podrían estar acompañados de ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo durante las actividades al aire libre.

El martes 1 de diciembre continuará el ambiente cálido y húmedo en Ciudad del Este, con una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C.

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Se pronostica cielo mayormente nublado, vientos del noreste que posteriormente se volverán variables, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

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De esta manera, el cierre de noviembre y el inicio de diciembre estarán marcados por temperaturas elevadas, humedad y precipitaciones intermitentes en la zona este del país.