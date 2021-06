Las llagas o “fuegos” recurrentes podrían indicar una patología neoplásica

El Dr. Marcelo Mongelós, jefe de Residentes de la Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas, explicó que por lo general luego de cuadros virales pueden aparecer lesiones que afectan múltiples zonas de la boca; en cambio, las ocasionadas por golpes son únicas, ambas por lo general se curan en una a dos semanas.

“El tratamiento se da con analgésicos y ungüentos anestésicos sobre las lesiones, ya que en la mayoría de los casos poseen dolores en las zonas”, acotó.

Pero destacó que una ulceración que no sea dolorosa y no tenga mejoría en una o dos semanas debe llamar la atención debido a que puede ser una patología neoplásica (Masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o no se mueren cuando deberían. Las neoplasias son benignas).

“Existe una patología que se llama estomatitis aftosa recurrente, la aparición de estas lesiones puede ser por diversos factores como el estrés, tabaquismo, alcohol, hipersensibilidad a alimentos ácidos, cítricos o picantes”.

Cuidados a tener en cuenta

Si una persona se encuentra con lesiones en la zona bucal debe evitar el consumo de alimentos muy calientes, ácidos, picantes, cigarrillo, así como compartir bombillas (mate o tereré), cubiertos entre otros elementos.

La Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas cuenta con un número para Teleconsultas, (0986) 272827 de lunes a viernes, de 07 a 13 horas.