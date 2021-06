Reina Letizia y primera dama de Corea prueban su pálpite

Los números adquiridos son los 17.350 (el pan por la terminación, según los sueños) y 50.317 (desgracia por la terminación, según los sueños). Estas cifras, según la prensa española, también se corresponden al número conmemorativo del inicio de relaciones diplomáticas entre España y Corea, refiere el portal español Diez Minutos.

Se trata de cupones del sorteo conocido como ONCE, cuya recaudación se destina a los trabajos de ayuda a las personas ciegas de España.

Al ser abordadas por el vendedor de lotería, la primera dama de Corea Kim Jung-sook sacó de su monedero el dinero para comprar dichos números. Quien hizo los cálculos de “cuanto alcanzaba” la compra fue la reina Letizia. Luego, el vendedor y ambas mujeres se tomaron unas fotos para las “redes sociales” del vendedor.

Fundación ONCE

Según se consigna en su website, la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad “nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en septiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida. Además de la propia ONCE, como entidad fundadora, están presentes en la Fundación ONCE, a través de su Patronato, máximo órgano de gobierno, las principales organizaciones de personas con discapacidad de España”.

Primera visita oficial luego de la pandemia

En un cable fechado en Madrid atribuido a la agencia EFE el el rey de España animó a Corea del Sur a “trabajar juntos” para conseguir que las relaciones económicas bilaterales alcancen “el potencial que corresponde” a dos países con un peso parecido en el mundo y con empresas con vocación internacional.

Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, transmitió este deseo en el brindis de la cena ofrecida en el Palacio Real de Madrid al presidente surcoreano, Moon Jae-in, con motivo de su visita de Estado a España, la primera de un mandatario extranjero después de la pandemia.

