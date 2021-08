Intercambio de saberes para la gestión comunitaria

El taller “Intercambios de Saberes para la Gestión Cultural Comunitaria”, es una serie de talleres que tiene cinco encuentros presenciales y tres virtuales. Este sábado 14 de agosto se realizará una conferencia internacional virtual a partir de las 14:00 horas denominada ¿De dónde venimos? “Del ser comunitario al tejiendo comunidades” con la participación de Daniela Pabón (Ecuador), artista escénica y gestora cultural. Trabaja con diversos colectivos desde la creación artística y la educación popular. Y “Teatro y accionar comunitario” con Luis Alejandro Vásquez (Bolivia) más conocido como “Tin Tin”, activista cultural y pedagogo teatral.

Joe Giménez, directora de la escuela popular El Cántaro manifiesta que la filosofía de los talleres es el trabajo colectivo, “la potencia de lo colectivo, es por eso que es una actividad gratuita abierta a la gente que ya esta haciendo proyectos en sus comunidades como también esta dirigido para quienes quieren iniciar un proyecto comunitario”. Comenta que en estas series de talleres van a compartir experiencias de Bolivia del Teatro Trono; de Ecuador del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva, y van a compartir experiencias de México como también experiencias locales. Los talleres van hasta el 18 de setiembre de este año.

“Vamos a cerrar la serie de talleres con el aniversario de nacimiento de Paulo Freire. El padre Freire nació un 19 de setiembre de 1921 y para nosotros es un pedagogo muy importante que habla mucho de la educación popular, que habla mucho de la cultura propia de cada territorio, donde no hay que llevar culturas de la ciudad a las comunidades si no todo lo contrario hay que buscar lo que ya existe en las comunidades y poder potenciar”, señala Joe Giménez.

Además explica Joe, que “si bien hoy el cupo de presencial ya esta lleno las personas igual pueden ver la transmisión desde la página del Centro Cultural Juan de Salazar y de la pagina del El Cántaro. Cada sábado hay una actividad presencial y otra virtual cada 15 días, es una actividad gratuita y la gente igual puede seguir anotándose porque la idea es habilitar otro taller en el mes de octubre siempre manteniendo la filosofía de la gratuidad”.

“Quiere resaltar que no es que cada participante viene para que se le enseñe si no que aprendemos juntos y es la filosofía de la vida comunitaria donde nadie le enseña a nadie si no el trabajo colectivo con el aprendizaje, la inteligencia colectiva, es lo mas importante, porque todos sabemos algo. Algo muy importante es que la cultura viva es un movimiento latinoamericano que nace en Brasil y que busca revalorizar lo propio de cada comunidad. Durante los encuentros presenciales cada persona, cada participante trabaja en la creación de los contenidos tanto para hacer sus remeras comunitarias o bolsos. Cada participante participa activamente de los talleres, todos hablamos y todos creamos, ese trabajo en comunidad haciendo nuestros bolsos, agendas, remeras”, explica la directora de la escuela popular.

Informó que este taller ha sido declarado de Interés por el Programa IberCultura Viva (IberCultura Viva es un programa intergubernamental de cooperación técnica y financiera creado para fortalecer las políticas culturales de base comunitaria de los países iberoamericanos), el Intercambio de Saberes está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, gestores de espacios culturales, artistas, actores sociales, colectivos socioculturales que tengan interés en incursionar en este ámbito.