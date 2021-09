El estadazo de Thalía a sus “Sin-cuenta”

Cinco décadas de aprendizaje de los errores y aciertos, dice haber vivido Ariadna Thalía Sodi Miranda (Thalía). Al menos eso es lo que dice en su posteo aniversario en su cuenta de Instagram. Hija del escritor, científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares y de la empresaria Yolanda Miranda Mange es la menor de cinco hermanas.

Parte del texto que acompaña a sus fotos en la cuenta de Instagram, la cantante escribe: “Y así vivo mi vida sin-cuenta de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos”.

Thalía comenzó su carrera a la temprana edad de un año, cuando participó de una publicidad de bebidas gaseosas pero no fue hasta 1981 que se hizo conocida mediante su talento musical. También es recordada por su protagónico en la serie “Quinceañera”, así como en las sagas novelísticas María: “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del Barrio”, entre otras producciones.

“Mi cuerpo no es más que el vehículo”

Su posteo continúa: “Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano. Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”.

La también actriz mexicana también mostró un momento romántico con su esposo, el productor musical Tommy Mottola en otro posteo.

Sin embargo, para las internautas no pasó desapercibido el extenso texto de su día de cumpleaños que agrega: “Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tu vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo… es el AMOR”.

“Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia). Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores), ¡gracias por tantooo! ¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”