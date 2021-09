Para tener huesos fuertes no alcanza con la leche

Huesos fuertes que con la edad en lo posible no se fracturen y no se vean afectados por la osteoporosis: eso lo deseamos todos para nuestros cuerpos. El camino hacia allí parece determinado claramente: consumir mucha leche, queso y yogur. Y listo. Después de todo, los productos lácteos son claves para tener huesos sanos y fuertes. ¿O no?