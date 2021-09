Tiempo y energía hacia nuestras metas

Acacia había trabajado toda su vida y se dedicó con amor a su esposo hasta que él falleció. A los 65 años decidió hacer un cambio radical, empezó a viajar por todo el Paraguay con sus amigas de un grupo de la iglesia, descubriendo nuevos lugares y personas que le agregaron sabor y alegría.

La historia de Acacia se relaciona con otras experiencias de personas que empezaron a hacer cambios, algunas más temprano que Acacia, ya en la juventud descubren el buen humor que le produce cocinar, otros caminar, y a muchos les anima estudiar, conocer más de un tema y aspirar a ser un experto en determinados temas.

Hacer algo que nos gusta hace bien, y relacionarnos con personas positivas impulsa a tener planes, a mirar hacia el futuro con esperanza. El trabajo comunitario es un buen ejemplo de colectividad que construye y colabora con ese sentimiento de profunda felicidad.

En tiempos pandémicos la socialización es un sueño posible con cuidados, y ya conocemos lo que tenemos que poner en práctica para disfrutar con los cercanos, y de qué manera utilizar la tecnología para hablar con quienes están lejos.

Centrarse en el objetivo de encontrar la felicidad como un tesoro escondido en el fondo del río nos hace vislumbrar más dificultades que formas de llegar a ese sentimiento de bienestar. Si nos centramos en las dificultades y en lo imposible perdemos el tiempo.

Un giro de perspectiva nos mueve hacia metas relacionadas con el profundo sentimiento humano de compartir y ayudar. Un ejemplo de ello es Enzo que decidió a ayudar a otros. Sorpresivamente y sin esperar que la felicidad comience y termine en su metro cuadrado empezó a organizar su tiempo para ayudar a otros en algún momento del día.

Ayudar a otros puede demandar dinero, tiempo, energía, pero no siempre es comprar objetos tangibles; en tiempos pandémicos llevar a los ancianos a los vacunatorios produce una sensación espectacular.

Pensamientos positivos, comida equilibrada, sueño y ejercicios completan esta lista de “cómo llegar a sentirme bien”. No procrastines lo que te hace bien, utilizá esa valiosa energía, no lo dejes para mañana, planeá tu día para grandes victorias, empezá con metas sencillas que permitan a tu cuerpo y a tu mente jactarse de una felicidad que no tiene precio.