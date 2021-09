El cuidado diario de la piel en los adolescentes

“La idea es que a partir de los 10 años tengamos que ir concienciando de cierta manera a los preadolescentes y adolescentes a un cuidado un poco más ordenado, si bien (el niño) antes se limpiaba el rostro, se lavaba al bañarse a partir más o menos de los 10 años en adelante tendría que tener una disciplina un poco más ordenada en cuanto a su higiene.”, recomienda la cosmiatra Blanca Dávalos.

“El lavado es muy importante por si se presente tempranamente un acné en el rostro, o que se vaya presentando debido a cuestiones hereditarias que tenga el chico o la chica. Y si la piel no presenta ningún inconveniente de igual manera el cuidado debe ser disciplinado en la rutina de limpieza”, señala la cosmetóloga Blanca Dávalos.

No llenarles de productos

Blanca Dávalos dice que a los adolescentes no se los debe llenar de elementos a usar porque posiblemente no los use a todos.

Para el cuidado diario del rostro

*Un jabón compacto o gel de limpieza ayudado de una esponjita facial natural. Usarlo 3 veces o más si tenemos en verano los 38 o 40 grados habituales de temperatura.

*Bloqueador solar sin aceites. Eventualmente una hidratante a base de agua.

*Si se va a usar maquillaje de fondo también debe ser sin aceites.

*Y una vez cada 15 días o una vez por semana usar alguna crema pulidora en rostro y cuerpo.

Algunas complicaciones

“Los problemas que se podrían presentar más bien son complicaciones de las particularidades que pueda tener una piel. Puede heredar una piel muy sensible o una piel seborreica que genera un acné más fácilmente en el caso de que tenga en herencia de algún familiar, que tenga una carga genética y presente un acné más adelante. Entonces si el cuidado no existe ordenadamente puede llegar a tener un acné bastante grave”, explica la profesional.

Responsabilidad de los padres

La cosmiatra afirma que la higiene realmente es importante siempre y en todas las edades, pero preferentemente en un o una adolescente hay que ir creando el hábito y son los padres los que tienen que ir orientado a esa disciplina.

“Los padres son los que le van a presentar los elementos necesarios ya sea que ellos busquen o consulten con un profesional y le faciliten esos elementos, porque el chico de por sí solo no va a poder aprender no va saber si es que no se les orientan”, refiere Dávalos.

“Ya no existe más ese tabú de que los varones no se tienen que cuidar ordenadamente o adecuadamente, si no que ellos ya buscan sus productos personalizados, dirigidos exclusivamente a los varones, y eso hay que también incentivar en un preadolescente varón para que desde temprana edad él ya sienta la necesidad y lleve consigo el hábito de cuidado” agrega.

Ese cuidado, agrega, radica en la higiene, en un bloqueador solar, en el caso de que haga frío una hidratante adecuada, y si acaso presenta otros tipos de inconvenientes, el profesional le va a estar indicando son particularidades bien definidas las que generalmente pueden presentar los adolescentes. “El acné típico en ellos, ya sean delicados, suaves, no agresivos, hay diferentes grados de acné, pero si es que cuidamos la piel tempranamente no se llegaría a un grado muy grave de acné”, sostiene.

Buena alimentación

La cosmiatra dice que la buena alimentación es muy importante para el buen funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, la comida rápida en exceso o esa comida que presenta grasa mala no va a ocasionar un acné, “el acné es hereditario y se presenta cuando hay una exacerbación hormonal que por eso generalmente aparece en un adolescente, pero siempre es importante que los padres les oriente a sus hijos a una buena alimentación diaria, que en alguna ocasión o una vez a la semana quieran comer algo que le llamamos comida rápida, darse un gusto se pueden dar de vez en cuando pero no debe ser todos los días”.