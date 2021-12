Cómo cuidarse y evitar golpes de calor

“Esta semana hizo bastante calor tuvimos temperaturas por encima de los 35 grados y todo lo que se viene en enero va ser similar. Hay que cuidar bastante ese detalle. Porque el golpe de calor es un trastorno del cuerpo cuando este ya no puede regular la temperatura corporal y llegar incluso hasta los 40 grados y alterar ya tanto el corazón, el cerebro y producir varios síntomas” refiere el Dr. Alfredo Meza.

Entre dichos síntomas se encuentran mareos, “se va a sentir deshidratado, ya no va a tener tanto sudor para compensar ese calor, entonces la piel ya va a estar caliente y después ya va ir empeorando si es que no se trata. Cada vez va a estar mas mareado, agitado, confuso, con palpitaciones, incluso puede desmayarse, tener convulsiones y en un estado muy grave si es que se retrasa el tratamiento puede llegar incluso a la muerte”, advierte el médico.

-¿Cómo puede una persona evitar esa situación, ese golpe de calor?

-Siempre hay que tener los cuidados y tratar de evitar salir en horas picos de calor entre las 10:00 horas de la mañana y las 16:00 horas de la tarde, se aconseja a no salir, salvo que sea estrictamente necesario, y no exponerse mucho al calor, usar ropas livianas y ropas claras, para que no aumente tanto el calor corporal. En caso de que una persona este con estos síntomas tratar de llevar a ese paciente a un lugar con sombra, airearlo lo mas posible, colocarle compresas frías, o algo frío, un paño frío, o remojarlo con una manguera incluso y si el paciente esta consciente tratar de hidratarlo lo mas que pueda. Y si no hay mejoría hay que acudir a un centro medico para recibir hidratación intravenosa.

-Situaciones que son particularmente riesgosas para las personas que tienen algunas enfermedades de bases. Hacen que esos cuadros sean mucho mas graves con este calor.

-Los mas afectados son los pacientes cardiópatas (con problemas del corazón) justamente, porque toman antihipertensivos, diuréticos, hace que el paciente orine bastante, este deshidratado y con estas oleadas de calor que tenemos aumenta la deshidratación y con esta oleada de calor también los vasos sanguíneos se dilatan y eso produce bajada de presión. Entonces cuando uno esta tomando hipertensivos, puede tener más hipertensión y eso le descompesa.

Si uno toma esos medicamentos porque generalmente requiere de esos ellos, entonces tratar de evitar exponerse a esas situaciones donde se siente bastante el calor.

Y las personas con sobrepeso y las personas con enfermedades pulmonares también pueden tener complicaciones y entonces hay que tratar de evitar y si es que, como viene el verano quieren ir a vacacionar en algún balneario lo recomendable es tener ropa holgada, usar protector solar, cubrirse con sombrero, estar en una sombra no exponerse demasiado al calor.

-El tereré ¿hidrata o no hidrata?

-El problema con el tereré es que da esa sensación de hidratación pero es como una infusión, como un té que al final te hace otra vez orinar, entonces te deshidrata más. Está bien tomar porque da esa sensación de alivio refrescante pero igual acompañar con agua normal para que se mantenga bien hidratado el cuerpo. Y también es importante comer y tomar con moderación y evitar comer alimentos muy salados sobre todo los pacientes cardiópatas.