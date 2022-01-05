La nutrición es un factor importante para mejorar la calidad de vida de un paciente con diabetes.

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La alimentación es esencial en el cuidado y el manejo de la diabetes, y constituye uno de los pilares fundamentales para un control en la evolución negativa de la diabetes.

La licenciada en nutrición Nadia Cáceres nos brinda algunos consejos para pacientes diabéticos.

Es importante resaltar que en un tratamiento para la diabetes se debe tener en cuenta ciertas indicaciones como:

Limitar alimentos con altos contenidos de azúcar.

Comer porciones pequeñas a lo largo del día.

Evitar las horas largas sin realizar las comidas.

Prestar atención cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume.

Consumir una gran variedad de alimentos integrales.

Consumir ciertas frutas indicadas por el profesional según como se encuentre el paciente.

Consumir menos grasas.

Limitar el alcohol.

Sobre la alimentación

Para la licenciada, el tener una alimentación controlada ayuda a que el paciente pueda mantener estables sus niveles de azúcar, además de prevenir la aparición de algunas complicaciones propias de la enfermedad como lo son los problemas renales, cardiovasculares, entre otros.

Dentro de las complicaciones más frecuentes a las que se ven enfrentados aquellos que padecen diabetes se encuentran las infecciones en los pies.

“Un plan de alimentación saludable con alto contenido de nutrientes por naturaleza , bajo contenido de grasa y calorías es recomendable para evitar la diabetes. Debemos citar que la alimentación en pacientes diabéticos es esencial, pues tener diabetes implica no poder producir o usar la insulina de manera adecuada, lo que lleva a tener un alto nivel de azúcar o glucosa en la sangre” destacó la nutricionista.