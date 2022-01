Puesta de mesa para compartir un asado en familia

La asesora, decoradora y personal shopper Simone Schuster, nos brinda unos tips para que la mesa donde compartiremos el asado con la familia o amigos, quede aún más alegre y festiva.

No importa si no es una gran reunión, eso no significa que no tengas en cuenta todos los detalles para lucirte, incluso en la decoración de la mesa que siempre hace la diferencia.

La idea es que arraces y quedes como una súper anfitriona. ¡Empecemos!.

1- Los cubiertos

Los ideales para un asado son los clásicos de acero inoxidable con madera, generalmente son los que tienen el filo ideal para cortar un trozo de carne, ya que tiene mayor durabilidad debido al tratamiento térmico que se le hace. Las láminas de los tenedores son más anchas y garantizan mayor resistencia en la hora de cortar la carne, evitando que se deformen.

2- Individuales

En esta ocasión pueden usarse individuales de yute o de cuero, quedan súper rústicos y perfectos para una mesa de asado.

3- Los platos

En esta oportunidad, Simone utilizó platos grandes y pequeños en color verde a cuadros, los grandes serían para el plato principal y los pequeños pueden usarse para picar algo mientras esperamos que esté listo el asadito.

4- Los vasos o copas

Dependiendo de cada quien, los vasos son ideales para gaseosas, agua o cerveza, mientras que las copas pueden usarse para vino. En realidad depende de cada quien monte la mesa, muchos usan las copas para todo tipo de bebida.

5- La deco

Para esta puesta de mesa, Simone utilizó unas hojas de monstera o costilla de Adán, quedaron espectaculares en la deco. Con las hojas, Schuster indicó el lugar de cada comensal escribiendo los nombres en ellas, también las usó como base para la bandeja del asado. En esta deco también se usaron copones con limones que aportaron el toque de frescura, estos copones fueron ubicados sobre pequeñas tablas de madera. Se usaron también servilletas a cuadros en color rojo para contrastar.

6- Las bebidas

Bien frías en una gran champagnera de estilo auto service.