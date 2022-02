¡No me quiero pesar!: que el peso en la balanza no afecte tu progreso

La motivación es alta. La rutina de ejercicios está a full y tu plan de alimentación es el adecuado. Lo que uno espera es ver cómo los números en la balanza se mueven hacia abajo. Pero la verdad es que a veces esto no sucede. ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo? ¿Es el karma que está cobrándose una vieja cuenta? No, nada de eso, es solo un número y no afecta el proceso.