Acné precoz: niños lo desarrollan debido a cambios hormonales

La especialista en dermatología, doctora Lorena Pefaur nos explica sobre el acné precoz, y las causas de su aparición.

El acné es una afección de la unidad pilo sebácea de la piel que se manifiesta con la aparición de bultos o protuberancias (granos). Pueden aparecer en rostro, cuello, escote, hombros, espalda.

El acné es la condición cutánea más frecuente en la edad prepuberal y adolescente, con mayor prevalencia a los 12 años.

Hay diferentes tipos de lesiones: puntos blancos o negros (comedones), granos rojos, granos con pus, nódulos y quistes.

Atendiendo a la edad de presentación

- Acné neonatal: (en lactantes de menos de 6 semanas de vida).

- Acné infantil: (entre 6 semanas y 1 año).

- Acné de la media infancia: (entre 1-7 años).

- Acné del preadolescente (7-12 años o antes de la menarquia en niñas).

- Acné del adolescente (12-19 años o después de la menarquia).

- ¿Por qué se forma el acné?

- La piel está cubierta de poros que contienen glándulas sebáceas que fabrican sebo.

- La mayoría de las veces, estas glándulas fabrican la cantidad adecuada de sebo, y a los poros no les pasa nada, pero hay veces (por ejemplo cambios hormonales de la pubertad) en que una cantidad excesiva de sebo más células muertas de la piel y bacterias, obstruyen los poros y esto puede causar acné.

- ¿Por qué los niños tienen acné?

Para Pefaur, los niños tienen acné debido a los cambios hormonales que vienen durante la pubertad, además de antecedentes genéticos (papá, mamá, hermanos con acné en la adolescencia).

- ¿Qué factores hacen que el acné empeore?

El estrés, algunos alimentos, productos cosméticos comedogénicos, mascarilla facial, etc pueden empeorar el acné.

El acné aparece cada vez más temprano en los niños

Hasta hace poco, los 12 años se habían considerado la edad más temprana en la que aparecían los primeros puntos negros.

Hoy en día, no es nada extraño que los primeros signos de acné se produzcan a los 7 o 9 años.

Uno de los motivos de este incremento, aunque aún en debate, puede ser el inicio cada vez más temprano de la pubertad, unido a la aparición cada vez más precoz del primer periodo y de la adrenarquia, es decir, cuando la producción de la glándula adrenal es mayor.

Acné precoz puede predecir las afecciones futuras

Es muy importante saber que el acné precoz puede predecir las afecciones futuras; es decir, si un niño pequeño de 8-9 años, padece acné es muy probable que, cuando sea mayor, tenga acné severo.

Pefaur asegura que cuanto antes se detecte, las consecuencias físicas y psicológicas de la afección pueden tratarse y minimizarse por parte de los médicos dermatólogos que son los especialistas para tratar este tipo de afecciones.

Hay que tener en cuenta también que un acné severo no tratado puede desembocar en la aparición de cicatrices permanentes y marcas oscuras en la piel.

Acudir a especialistas dermatólogos

“Estamos viendo muchos casos de pacientes que “se tratan” el acné, entre otras afecciones de la piel, con médicos no dermatólogos o peor aún con no médicos y ya cuando no pudieron solucionar o empiezan las complicaciones o cicatrices acuden a los médicos especialistas. Por lo tanto instamos a consultar lo antes posible con médicos dermatólogos certificados por la Sociedad Paraguaya de Dermatología para un correcto diagnóstico y tratamiento de afecciones de piel, pelo, uñas o mucosas” destacó la especialista.