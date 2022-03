Cómo promover la alimentación saludable en la infancia

La nutricionista clínica Shirley Cardozo especializada en obesidad y diabetes recomienda algunos consejos útiles para que los niños y niñas consuman alimentos saludables:

* Para tratar de controlar cuándo y dónde sus niños comen alimentos brinde horarios de comidas diarios regulares con interacción social y demostración de conductas alimenticias saludables.

* Integrar a los niños en la compra, enseñarles a realizar elecciones saludables sobre la base de su valor nutricional.

* Dejar que el niño participe en la cocina puede ser clave para fomentar el consumo de frutas y vegetales, ya que de esa forma les resulta más atractivo.

* Presentar las comidas en forma creativa, con moldes, platos coloridos o con dibujo de sus personajes favoritos.

* Priorizar que los niños consuman alimentos hechos en la casa, dejando los snacks para consumo ocasional, muchas veces los niños “se llenan” con alimentos de bajo valor nutritivo.

Exposición repetida

“Si un niño se niega a comer determinado alimento en particular, la exposición repetida en el hogar y su oferta al niño sin forzar su consumo puede romper con la aversión y poco a poco, incentivar su ingesta, pues los padres y hermanos tienen un rol fundamental en las elecciones y preferencias alimentarias de los más pequeños de la casa, de allí que aunque al niño no le gusten las espinacas, los demás no deben dejar de consumirlas y de ofrecerlas, pues pueden ser necesarios hasta 10 intentos para lograr su aceptación”, señala la nutricionista.

Nunca premiar con comida

¿Quién no ha escuchado alguna vez: “Si comés tus verduras podrás comer helado de postre”?. Esta estrategia hace que el niño odie más “la comida problemática” y por otro lado aumenta el deseo del consumo del “alimento premio” que normalmente suelen ser comidas poco saludables.

“Los niños y niñas aprenden por imitación y los primeros a los que copian en sus acciones y actitudes son a los padres y a los familiares que les rodean, y como decía Albert Einstein «educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única»”, concluye Shirley Cardozo.