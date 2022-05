Frutas que curan

Para estar bien y vivir más tiempo, hay que aprender a seleccionar estos alimentos. Todos sabemos que siempre hay que optar por lo ecológico y no las frutas fumigadas o modificadas genéticamente. Los pajaritos conocen este asunto y nunca van a consumir los contaminados ya que por instinto huelen y descubren el peligro.

Nosotros en cambio, con muchos títulos académicos, nos equivocamos. Si vemos tomates, uvas, naranjas, manzanas o frutillas enormes o lustrosas, vamos a seleccionar por sus pintas. Sin pensar que son fumigadas o transgénicas. Estas últimas no tienen semillas. Son grandes y brillantes, parecen de vidrio, pero no tienen sabor, jugos ni nutrientes. Hay que desechar y preferir las chicas y normales que no llaman la atención pero son las indicadas. Los agricultores fumigan con zumos de paraíso y cenizas para no envenenar sus productos y emplean otras técnicas.

Comenzamos con una noble e insuperable y ella es la naranja. Por su alto contenido de vitamina C, es para prevenir gripes y resfríos. Es el cítrico que más ayuda a limpiar el organismo arrastrando las impurezas. Tiene flavonoides y ácido fólico. Es fuente de calcio, potasio y magnesio. Su color naranja se debe a que provee de betacaroteno. Lo que se convierte en vitamina A y es esencial para la piel, la visión, los huesos y dientes. Se usa su cáscara para problemas digestivos. Sus otros componentes son hierro, fibras, manganeso y sodio, además de vitaminas A, B1, B2, B5, B6 y B12. Vitaminas C, D, E y K. Completísimo.

En segundo lugar citamos a la estrella máxima o sea el sol que es el rey de los cítricos y es el limón. Maravilla sin comparación tiene más de 100 propiedades. Purificador de la sangre, tonificante, antiséptico, alcalinizante, fortalecedor del sistema inmune, evita gripes y resfríos. Cura enfermedades gastrointestinales. Sirve para todo y es adelgazante. Hemos usado con jengibre y miel de abeja durante los dos años del covid. Y lo utilizaremos para la hepatitis y todo el invierno para prevenir enfermedades respiratorias. Es para la salud en general.

Ahora nombramos al pomelo. Otro cítrico espectacular parecido a los anteriores. Igualmente es de la familia de las rutáceas, que sirve para regular la presión alta, limpiar el hígado y prevenir resfríos. Contiene Calcio, hierro y magnesio. Vitaminas A y C.

Banana. Por su alto contenido de potasio ayuda a prevenir los calambres. Es una de las pocas frutas que aporta vitamina B6, esencial para la formación de los glóbulos rojos. Es la fruta salud por excelencia por ser fuente de Vitaminas A, C y E. Recomendada para niños y deportistas.

El mamón es fabuloso para ir de cuerpo. Es liviano y nutritivo. Delicioso en ayunas y a toda hora. Tiene vitaminas y minerales Saca las manchas blancas de la lengua, alivia la tos y colabora en las digestiones lentas- Las ciruelas, uvas, mandarinas, manzanas, peras, kiwi, arándanos, piñas, duraznos, melones y sandias, son sencillamente fabulosas. No deben faltar en la mesa y se pueden consumir en todo momento. Son dulces, jugosas, nutritivas y saludables. Significan la perfecta salud, la energía desbordante y la eterna juventud. Se puede pedir algo más?.

blila.gayoso@hotmail.com