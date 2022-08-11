Las consecuencias de un ACV dependen de actuar con velocidad

El ACV es la principal causa de discapacidad y segunda causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud.
Es una patología tiempo-dependiente, y actuar con velocidad es clave para reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, según un reporte de la campaña “Actúa con velocidad” que depende de la organización Angels.
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Adolfo Savia (MN 132685), médico argentino emergentólogo y asesor médico de la Iniciativa Angels explicó que la iniciativa a nivel global capacita a hospitales de todo el mundo para que sepan como recibir un paciente que sufrió un ACV.
Cada 30 minutos un paciente que pudo haber sido salvado muere o queda permanentemente discapacitado porque no recibió el tratamiento específico en el tiempo necesario y en un centro preparado para el manejo del ACV.
Actuar rápido es clave en un ACV
Por cada minuto de evolución de un ACV que involucra una arteria cerebral grande, se pierden 2 millones de neuronas.
La Campaña “Actúa con Velocidad” posee dos ejes claves: reconocimiento de síntomas principales de ACV y actuar rápidamente llamando al Servicio de Emergencia de inmediato.
Observe estos principales síntomas de ACV:
- Desviación de la boca
- Dificultad en el habla
- Falta de Fuerzas en brazos y/o piernas
La campaña también genera conciencia sobre los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de sufrir un ACV.
Estos son los factores de riesgo que pueden causar un ACV:
- Hipertensión
- Diabetes
- Colesterol alto
- Tabaquismo
- Fibrilación auricular (arritmia rápida)
- Alimentación no saludable
- Sedentarismo
- Obesidad
- Estrés
- Consumo de alcohol excesivo
El ACV es una emergencia médica tan grave como el infarto cardíaco o el traumatismo grave. Actuar con velocidad salva vidas.
El llamado con reconocimiento de síntomas dispara un protocolo específico del servicio de emergencias que acelera los tiempos de atención.
Datos a tener en cuenta
- Un trabajo publicado en el Congreso Americano de Medicina de Emergencias en 2019 y publicado en la prestigiosa revista Annals of Emergency Medicine acerca de un equipo argentino que logró disminuir casi 12 minutos el tiempo de atención de los pacientes con ACV cuando se aplica un protocolo organizado.
- Aunque parece poco, en estos minutos que se ganan, se preservan 24.000.000 de neuronas aproximadamente.
- En Lancet Neurology presentan datos del Estudio de la Carga Global de Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo (GBD) 2019 que muestran que el número anual de accidentes cerebrovasculares ha aumentado a nivel mundial desde 1990.
- La mayor parte de la carga de ataques cerebrovasculares recae en países de ingresos bajos y medios.
- Una tendencia preocupante es el aumento sustancial en la incidencia de accidentes cerebrovasculares en individuos menores de 70 años.
- Savia remarcó que el ACV es una emergencia frecuente y motiva el Código Rojo (de máxima prioridad) más importantes para los servicios de emergencias prehospitalarias junto con el dolor de pecho y el trauma grave.