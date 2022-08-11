Las consecuencias de un ACV dependen de actuar con velocidad

El ACV es la principal causa de discapacidad y segunda causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud.

Es una patología tiempo-dependiente, y actuar con velocidad es clave para reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, según un reporte de la campaña “Actúa con velocidad” que depende de la organización Angels.

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Adolfo Savia (MN 132685), médico argentino emergentólogo y asesor médico de la Iniciativa Angels explicó que la iniciativa a nivel global capacita a hospitales de todo el mundo para que sepan como recibir un paciente que sufrió un ACV.

Cada 30 minutos un paciente que pudo haber sido salvado muere o queda permanentemente discapacitado porque no recibió el tratamiento específico en el tiempo necesario y en un centro preparado para el manejo del ACV.

Actuar rápido es clave en un ACV

Por cada minuto de evolución de un ACV que involucra una arteria cerebral grande, se pierden 2 millones de neuronas.

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La Campaña “Actúa con Velocidad” posee dos ejes claves: reconocimiento de síntomas principales de ACV y actuar rápidamente llamando al Servicio de Emergencia de inmediato.

Observe estos principales síntomas de ACV:

Desviación de la boca

Dificultad en el habla

Falta de Fuerzas en brazos y/o piernas

La campaña también genera conciencia sobre los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de sufrir un ACV.

Estos son los factores de riesgo que pueden causar un ACV:

Hipertensión

Diabetes

Colesterol alto

Tabaquismo

Fibrilación auricular (arritmia rápida)

Alimentación no saludable

Sedentarismo

Obesidad

Estrés

Consumo de alcohol excesivo

El ACV es una emergencia médica tan grave como el infarto cardíaco o el traumatismo grave. Actuar con velocidad salva vidas.

El llamado con reconocimiento de síntomas dispara un protocolo específico del servicio de emergencias que acelera los tiempos de atención.

Datos a tener en cuenta