Los síntomas de un ACV y cómo reducir las posibilidades de sufrirlo

La Dra. Carolina Velázquez, neuróloga, explicó que el accidente cerebro vascular (ACV) puede ser isquémico o hemorrágico.

“El ACV isquémico se produce por una obstrucción o trombo en la arteria que impide la circulación de la sangre, y el ACV hemorrágico ocurre por la hipertensión arterial”, detalló.

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Lo más frecuente es el ACV isquémico, remarcó la neuróloga. “Los síntomas de ACV dependen de la localización del infarto. Frecuentemente se observa debilidad del brazo o la pierna, desviación de la cara, dificultad para hablar y disminución de la visión”, dijo.

La doctora recomendó que cuando sienta uno de esos síntomas el paciente debe acudir inmediatamente al centro hospitalario más cercano por la posibilidad de recibir tratamiento y evitar las secuelas.

Insistió en que la clínica es importante, que se corrobora con la tomografía, o si fuere necesario otros estudios más específicos como TAC perfusión o resonancia.

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Prevención del ACV

Preste atención a estos factores de riesgo: “Controlar la presión, comer saludable, tratar la diabetes. Hacer ejercicios y evitar la obesidad. Desde chico hay que aprender a comer y practicar actividad física”, aconsejó.

Velázquez mencionó que existe un sistema que se llama “Código ictus” en el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), por ejemplo.

“El paciente llega a la urgencia, se dispara el código, el paciente es evaluado por el neurólogo y va directamente a realizarse una tomografía en minutos”, reveló.

“Cuando el paciente llega dentro de las 4 horas y media para recibir medicación se le traslada directamente a neurología para recibir el tratamiento”, culminó.