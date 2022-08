Muerte súbita después del partido entre amigos

Cada cierto tiempo vemos este tipo de noticias y para comprender lo que le pasa a un organismo que se esfuerza al máximo en un partido de fútbol, sin tener preparación, sin haber consultado a un médico que podría haberle guiado el Dr. Carmelo González Doldán, medico internista, arroja algunas luces.

Un partido de fútbol con los ex compañeros de colegio o el torneo de la oficina, un gustazo, que puede acabar mal, si no se toma en cuenta que hace meses que no se practica el mínimo ejercicio.

“Generalmente las muertes súbitas en jóvenes ocurren por un efecto, un desarreglo de la configuración del músculo cardíaco, en la estructura anatómica, lo que se denomina cardiomiopatía hipertrófica”, explicó el doctor.

“Esto genera arritmias, latidos irregulares que son peligrosos para la vida, por eso todo atleta tiene que tener una ecocardiografía, sobre todo en alta competencia”, dijo González Doldán.

Fútbol, una vez a la semana

Y los jóvenes que practican fútbol u otro deporte una vez a la semana o después de varios meses enfrentan el peligro de la muerte súbita.

Es necesario saber por ejemplo, si en su familia hubo casos de muerte súbita de algún tío, el padre.

El corazón tiene componentes: el músculo cardíaco, un componente valvular, arterias coronarias, sistema eléctrico y componente pericárdico, según refirió. “La patología que afecta a la gente joven ocurre por desarreglo en la configuración del músculo cardíaco, que se llama miocardio”, subrayó.

“Es la bomba que se contrae, y produce los latidos, el impulso de sangre, lo que da cuatro a cinco litros de sangre bombeada por minuto. Es el volumen que esta bombeando, en 70 latidos se dan 60 cc por latido, un total de 4.2 litros”, añadió.

El ejercicio diario es la medicación más barata

El ejercicio diario es útil, es la medicación más barata, sirve para la musculatura, huesos, corazón. Es lo más rentable que un ser humano puede hacer, 30 minutos al día, cinco días a la semana, un promedio de 150 minutos.

Usted puede caminar, hacer ejercicio aeróbico, nadar, andar en bicicleta y esta protegiendo su corazón. “Por eso los gobiernos tienen que ocuparse de las plazas y parques donde las familias puedan desarrollar actividad”, manifestó.

La prevención es mucho más barata para la salud cardíaca, recordó el médico internista. “Además previene enfermedades óseas como osteoporosis, por ejemplo, porque ayuda a fortalecer el músculo”.

“El ejercicio, ya sea al aire libre o en una caminadora, protege contra la ansiedad y la depresión. El ejercicio físico es su primer tratamiento, también ayuda a mantener la presión arterial”, recordó el profesional.

Salud pública tiene que invertir en plazas y parques

Y aconsejó, “los gobiernos tendrían que ocuparse más en prevención que en tratamiento, ya que un internado en terapia intensiva cuesta no menos de 20 a 30 millones de guaraníes por día. Sin embargo, arreglar y acondicionar un parque un lugar para que la gente camine tiene un costo menor”.

Con la bebida alcohólica no se juega

Jugar al fútbol u otro deporte, sin entrenamiento anterior siempre tiene su riesgo, y si le sumamos el alcohol posterior el problema aumenta mucho más.

He aquí algunos estudios que indicará el médico y así cubre el 99,9 % de posibles anomalías detectables.

Un chequeo al año.

Examen físico.

Electrocardiograma.

Ecocardiografía.

¿Por qué muere el paciente?

“La muerte súbita produce la muerte por arritmia, taquicardia o fibrilación ventricular. Un desfibrilador tiene que estar en los clubes, aviones, restaurantes organizados, embajadas, cuarteles, colegios, todos los lugares donde se practica deportes”, insistió el galeno.

El personal debe tener entrenamiento para manejar un desfibrilador. Además hay cursos de primeros auxilios para resucitación básica, de todo esto hablamos en salud pública.

“Educación y conocimiento es lo que nos falta, un tema largamente debatido es el que toma y maneja por ejemplo, que pone en riesgo su vida y la de otros inocentes”.

Si usted se comprometió a jugar un partidito el sábado, recuerde visitar antes al médico, nunca es tarde para empezar a cuidar el corazón.