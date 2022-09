¡No te peses!: el número en la balanza no indica nada

La balanza no hace diferencia entre músculo y grasa, no marca la masa ósea ni el porcentaje de agua, sólo tira un número que engloba todas éstas cosas.

Lea más: Método "No dieta" para perder peso

Tomarte medidas es uno de los mejores métodos para monitorear tu progreso. Con programas de ejercicios efectivos no es raro que los pacientes ganen tejido muscular mientras pierden grasa. Pero eso significa que hay probabilidades de que el número en la balanza se mantenga, incluso aumente.

¿Querés llevar un autocontrol?, la nutricionista Betharram Scarone hoy te brinda estos tips que valen la pena para notar verdaderos resultados saludables.

Con estos consejos notarás la diferencia

Sacate fotos. Desde mi punto de vista es en donde más notamos los cambios, sean para bien o para mal, las fotos son una buena manera de notar los cambios en nuestra composición corporal.

Medite la cintura. Un marcador de salud importante. Si en hombres supera los 102cm y en mujeres los 88cm es un indicador de riesgo cardiovascular.

Concentrate en tu energía. Un indicador claro que nos indica si vamos o no por buen camino. El cansancio no es normal.

Asesorate con un profesional. Y más allá de cualquier objetivo estético, lo que importa es la salud, por eso, buscá un equilibrio hormonal.

Dejá de pensar en kilos , y pensá en tus hormonas.

Homeostasis. El cuerpo siempre va a querer estar estable, facilitále el trabajo.

Por sobre todas las cosas. Controlá el estrés.

Hay cosas que importan y hay cosas que no. Que un número no te quite el sueño, ¡cuidá ese cuerpito que hace tanto por vos!.