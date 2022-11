Lo que tenemos que saber para mejorar la relación con nuestro cuerpo

Para la licenciada en nutrición Betharram Scarone, ser flaca no te garantiza salud, bienestar ni aceptación. Lo que sí necesitamos cambiar son las opiniones, creencias y pensamientos sobre los cuerpos.

No podés mejorar la relación con tu cuerpo maltratándolo. La relación con el cuerpo empieza a sanar cuando lográs aceptarlo o reconocerlo como algo valioso más allá de lo que te guste y no de él. Sabiendo que a pesar de tener días en los que no te sientas tan cómoda, no vas dejar de cuidarlo mediante una alimentación saludable para el cuerpo y la mente, haciendo el ejercicio que te guste y respetando tanto el descanso adecuado como los momentos de ralajarte y disfrutar.

No se puede sanar la relación con el cuerpo si estamos en guerra con él.

No creas que mejorar la relación con tu cuerpo es un problema tuyo. Todo implica un “proceso” en donde es necesario ir cuestionando y cambiando creencias propias y sociales.

No naciste odiando a tu cuerpo, lo aprendiste.

El entorno y la sociedad vive bombardeando con mensajes que idealizan la delgadez (medios masivos de comunicación mostrando sólo cuerpos que encajan en esterotipos sociales de belleza, publicitando productos para adelgazar, ropa en pocos talles, decir gorda como insulto, series y películas en donde los exitosos son delgados, sistema de salud pesocentrista, opinar sobre cuerpos ajenos, etc), imponiendo un ideal sin importar como nos sentimos, ni cuánta salud perdemos en alcanzarlo” aseguró la nutricionista.

Reconcerlo es clave para dejar de ser cómplices de esta cultura de la delgadez y así sanar individual y colectivamente. Que puedas sanar la relación con tu cuerpo nos involucra a todos y todas.