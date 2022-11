Lo que debemos saber sobre la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia.

¿Cuál es la causa?

La diabetes tiene múltiples causas según explica el Doctor Andrés Giménez, médico diabetólogo, pero podemos resumir en tres factores fundamentales:

Primero, la herencia , es decir, tiene un carga genética hereditaria importante , si uno o ambos padres tienen diabetes entonces el hijo tiene alta probabilidad de tener la enfermedad.

Segundo, la falta de actividad física y la mala alimentación.

Tercero, la epigenética, ¿qué significa esto?, cuando la contaminación, el medio ambiente, sustancias tóxicas o alguna sustancia hace que algunos aspectos de la genética cambien y aceleren la aparición de esta enfermedad sumando los dos factores mencionados.

¿Cómo hago el diagnostico de diabetes?

Los valores normales del azúcar en sangre son hasta 99 mg/dL respetando 8 horas de ayuno.

¿Qué pasa si supera este valor?, entre 100 y 125 mg/dL se considera azúcar alterada y superando este valor de 126 mg/dL ya hablamos del diagnostico de diabetes mellitus.

¿Se puede prevenir la diabetes?

Es una enfermedad que se puede prevenir y tratar manteniendo estilos de vida saludable.

¿Qué pasa si me diagnostican diabetes y no me cuido? Es importante el buen control del azúcar en sangre y mantener los valores dentro del objetivo para evitar complicaciones como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, amputaciones de miembros inferiores.

La consulta oportuna y a tiempo ayudan al diagnostico temprano y evita las complicaciones a mediano y largo plazo.