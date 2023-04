María Zubizarreta, la pionera maratonista paraguaya “6 majors”

¿Cuándo se inició en este deporte?

Yo jugaba básquetbol para el club Olimpia, pero cuando fui a estudiar a EE. UU., (graduada en Southwest Texas State University con títulos de Historia y Filosofía; y Texas University-Austin) con título de Estudios Clásicos. mi papá me advirtió que iba a estudiar, no a jugar básquet, así que al llegar a la universidad, empecé a ir a un gimnasio para hacer ejercicio. Como no tenía auto en ese momento, empecé a trotar de ida y vuelta al gimnasio y así de a poco le fui agarrando el gusto como disciplina, pero no competía, solo corría para mantenerme saludable. Una vez una amiga me invitó a correr con ella una carrera de 10K de Austin, Texas (The Capital 10K) donde vivía en ese momento, eso fue allá por 1996, y desde entonces, no he parado de correr. Es mi pasión.

¿Cómo fueron esas primeras experiencias?

Esa primera carrera de 10Km fue lo más divertido que había hecho en mucho tiempo. Me encantó. Yo corría todos los días (era joven y podía en esa época darme ese lujo). Desde entonces, empecé a anotarme en cuanta carrera se organizaba en la universidad y afuera. Recuerdo haber ganado una carrera de 5Km en la universidad, y en esa época ni reloj tenía; no me importaba mucho la velocidad sino el participar. Pero recuerdo que fue la única vez que logré correr 5km por debajo de los 19 minutos. Me gustaría mucho poder encontrar los resultados de esa carrera… en esa época recién nacía el internet.

¿Cuándo fue tu primera maratón?

Mi primera maratón fue en Austin, Texas, en 1999, el año que me gradué de la universidad. Terminé en 4:47. Recuerdo que no sabía nada sobre como entrenar para una maratón y solo corrí 10 millas (16 kilómetros) una vez antes de la maratón (además de mis corridas diarias de aproximadamente una hora o una hora y media). No recomiendo ese plan de entrenamiento (risas). Después corrí una en Asunción (4:00); la siguiente fue Buenos Aires en 2005, 3:56, después Mar del Plata, 3:52 y así hasta hoy… Desde que me mude a vivir a Gran Bretaña, he aprendido mucho más acerca de cómo entrenarme en serio para una maratón.

¿En qué momento se puso como meta ser una “6 majors”?

Como vivía en Gran Bretaña (vivo en Cardiff, Gales) y era miembro de un club de corredores (Les Croupiers RC) me fue más fácil poder correr la maratón de Londres; corro esta maratón casi todos los años. Después corrí Berlín y después Chicago, porque mi prima vive allá; eso fue en 2015; de ahí me dije, bueno, debería correr las seis maratones. Así que corrí Boston en 2016, Tokyo en 2019 y New York City en 2021. He corrido también la auténtica maratón de Atenas dos veces. Esa maratón se debería incluir como séptima estrella. La original y auténtica. Es increíble la experiencia.

¿Cómo es su rutina de entrenamiento?

Cuando era más joven y no tenía tantos problemas con lesiones, corría casi todos los días. Ahora mismo, tengo una rutina de cuatro días a la semana: martes: sesión de velocidad incorporada en un total de 10-11 millas (16.18 kilómetros); los jueves 8-10 millas (tempo), los sábados 8 millas (13 kilómetros) con parkrun incorporado (este es un evento gratuito de 5km que se organiza en muchas ciudades del mundo todos los sábados a la mañana. Trato de correr este evento lo más rápido que puedo como parte de mi entrenamiento (mis tiempos en los últimos dos sábados fueron 19:27 y 19:29); y por fin, los domingos hago fondo: hasta 23 millas para una maratón (37 kilómetros). Esto es básicamente todo lo que hago en este momento. También incorporo por lo general una media maratón que sirve para indicar más o menos lo que puedo esperar en la maratón. Este año corrí la madia maratón de Berlín en 1:29:12; así que espero poder correr 03:10 por lo menos en Londres el domingo.

Actualmente donde reside

Yo estoy viviendo en Cardiff, Gales (Gran Bretaña). Con mi pareja (él es galés) y mi perro Stanley (un bulldog inglés)

¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo para la Organización del Bachillerato Internacional. Es una organización educativa. Dos colegios paraguayos ofrecen nuestros programas, el Santa Ana, y el Goethe Schule. Yo soy responsable de la evaluación de varias asignaturas de uno de nuestros programas, el Programa del Diploma.

¿Sigue entrenando para maratones?

Siempre, ¡hasta que me muera creo! De hecho, el octubre pasado volví a correr Chicago por tercera vez, y el domingo que viene (23 de abril) vuelvo a correr la maratón de Londres y en septiembre voy a correr por segunda vez la de Berlín.

Muchas veces correr es desafiarse y la carrera es en realidad con uno mismo. ¿Es así?

Es tal cual. Así mismo. La carrera es con uno mismo, no lo pudiste haber descrito mejor. Requiere de sacrificio, mucha pasión y creo que un poco de obsesión y adicción (risas). Los corredores somos todos un poco obsesivos. Pero al final, es solo una carrera con uno mismo y cruzar esa meta final es una de las emociones más increíbles que uno puede sentir después de todo ese sacrificio.

¿Qué le dice a esas personas que creen que no lo podrán lograr?

Todos, absolutamente todos somos corredores. No es cliché, es cierto. Correr es una de las acciones más naturales e instintivas del ser humano. El que quiere puede, te lo aseguro. Yo era de las que odiaba correr por mucho tiempo cuando era basquetbolista (amaba correr, pero solo en la cancha de básquet), y recuerdo estar en la pista de atletismo en el Consejo de Deportes y la veía a Natividad Fernández corriendo por horas y siempre me decía: “lo que daría por poder correr así y algún día correr una maratón”. Y lo logré… es cuestión de quererlo lo suficiente y de estar dispuesto al sacrificio. Todos podemos correr una maratón. Yo la que odiaba correr, tengo ya corridas.