Prendas ideales del look para ir a votar a los colegios electorales

Para el especialista Luis de León, la imagen de una persona dice mucho en cualquier ocasión y el día de la votación para las elecciones presidenciales no es la excepción. Aquí nos brinda los must a tener en cuenta en el look para ir a votar a los colegios electorales.

Luis de León apuesta a un look “clean”, chic pero por sobre todo cómodo. Aquí van los tips.

Outfit: El look debe ser cómodo, por ejemplo botas (botinetas y jeans). Otra opción pueden ser los pantalones de jeans amplios con zapatillas deportivas negras o zapatos deportivos. Las botas texanas siempre agregan ese look trendy.

Camisas de tonos claros o pastel. También el look urban casual encaja perfectamente para este acontecimiento.

Cabello: extremadamente cuidado con ondas o una coleta simple y prolija.

Accesorios: Lo mínimo, como una cartera, una bandolera, un aro discreto o un collar colgante largo.

Maquillaje: natural, en colores nude o tierra. Los labios opacos sin brillo.