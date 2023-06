Peeling otoñal es clave para una piel suave y radiante

“Generalmente la sugerencia es entre marzo a septiembre hacer sesiones de peeling, para tener ese resplandor, esa suavidad, esa turgencia que necesitamos, por supuesto, siempre. Pero renovar sobre todo por lo menos una vez al año”, comenta la cosmiatra y cosmetóloga Blanca Dávalos.

“El peeling consiste en utilizar ácidos para acelerar la renovación celular de la piel y recuperar el resplandor perdido por diversas razones como falta de cuidado, uso inadecuado de productos o exposición a factores externos. También se utilizan para tratar pigmentaciones y manchas causadas por la exposición al sol”, afirma.

¿Qué es lo que hacemos con una renovación acelerada o un peeling?

La cosmiatra Blanca Dávalos señala que normalmente el organismo realiza una renovación celular cada 30 días, hay veces es un poquito más dependiendo ya de la edad y de las condiciones en que se encuentra la salud de la persona, o sea la salud de la piel. “Es aplicar ciertos ácidos que aceleren esa renovación”.

“Con el tratamiento de peeling se logra obtener ese resplandor que en algunos casos la piel no está teniendo, por el poco tiempo para el cuidado, no dedicarle el tiempo para el día a día, entonces la piel va perdiendo ese brillo, se va engrosando y no permite una buena penetración. Existen ciertas situaciones en el transcurso de nuestras vidas donde se van agregando pigmentaciones de diferentes tamaños, coloración de diferentes maneras ya por la exposición indiscriminada que podemos hacer va tomando a medida que se vive día a día”, explica Blanca Dávalos.

Una buena alimentación es muy importante

Recalca la cosmiatra que una alimentación mala, poco cuidado y el ritmo acelerado afectan la belleza de la piel. “Aunque cuidemos bien nuestra piel es importante hacer un peeling al menos una vez al año para potenciar los cuidados diarios”.