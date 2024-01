Atención: 10 Señales para detectar si lo que estás viviendo es un “Amor de Verano”

Si reconoces varias de estas señales en tu relación, es posible que estés disfrutando de un amor de verano. Estos romances pueden ser experiencias maravillosas y gratificantes por sí mismas.

Lo importante es comprender la naturaleza del vínculo que se está formando y disfrutarlo mientras dure, o conversar y ver si ambos desean tratar de extender la relación más allá de la temporada. Sea cual sea el caso, lo esencial es disfrutar el presente y aprender de cada experiencia amorosa que la vida nos ofrece.

1 Intensidad a corto plazo

Los amores de verano suelen caracterizarse por una intensidad rápida y abrumadora. Si sentís que tu relación ha acelerado a velocidad máxima en poco tiempo, probablemente estés ante un amor de verano. Estos romances suelen ser ardientes y apasionados, pero carecen de la profundidad que se construye con el tiempo.

2 Planes a corto plazo

Si todos sus planes son para disfrutar el momento presente y no hay discusiones sobre el futuro, podría ser un indicativo de que ambos están subconscientemente de acuerdo en que es una relación temporal. Los planes a largo plazo suelen reflejar expectativas y esperanzas de una relación sostenible.

3 Centrados en la diversión

Las actividades que realizan juntos suelen estar basadas en diversiones y aventuras. Menos cenas formales y más salidas espontáneas a la playa o festivales. El contenido de las conversaciones también gira en torno a temas ligeros y entretenidos, sin profundizar en asuntos personales serios o planes de vida.

4 Comparten poco sobre sus vidas personales

Si bien hay confianza y una conexión emocional evidente, puede que no se compartan muchos detalles personales, planes a futuros o temas complejos. Una señal de amores más serios suele ser la apertura para tratar temas más íntimos y personales, esto puede faltar en un amor veraniego.

5 La relación es principalmente física

Aunque la atracción física es importante en todas las relaciones, si notan que la mayor parte de su tiempo juntos es íntima y no hay mucho desarrollo en otros aspectos, podría ser señal de un romance pasajero típico del verano.

6 Falta de integración de sus círculos sociales

Si no han conocido a amigos cercanos o familiares del otro y no hay planes de hacerlo, podría ser un indicativo de que ambos ven la relación como algo no permanente.

7 No afrontan conflictos

Las parejas en un amor de verano suelen evitar discusiones o conflictos. La filosofía implícita es disfrutar el momento sin complicaciones. Si no están intentando resolver desafíos juntos, es posible que la relación no esté destinada a superar la estación.

8 Comunicación esporádica

Si la comunicación es irregular y se limita principalmente a cuando van a encontrarse, es probable que la conexión entre ambos sea más circunstancial que emocional o intelectual.

9 Sentimiento de temporalidad

Puede haber una sensación subyacente de que el fin de la temporada traerá consigo también el fin de la relación. A veces, esto es algo tácito y otras veces es conversado abiertamente.

10 Incertidumbre pos vacaciones

A medida que se aproxima el fin de las vacaciones, surge incertidumbre o ambigüedad respecto a lo que sucederá con la relación. Esto es común cuando lo que se ha vivido podría no adaptarse a la rutina de la vida cotidiana.