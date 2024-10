Salud corporal: el sueño de comer y no engordar

¿Qué define a una persona flaca? El índice de masa muscular (IMC) es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de su estatura en metros. Es un método de evaluación fácil para determinar el bajo peso, el peso saludable, sobrepeso y obesidad.

La Lic. Silvina Sgarbi, dice: “Ser flaco es una condición que muchas veces se da por naturaleza, mientras que ser delgado es una condición que se puede lograr. Alguien flaco se clasificaría de la siguiente manera: si su IMC es menos de 18.5 se encuentra dentro del rango de peso insuficiente. Si su IMC es entre 18.5 y 24.9 se encuentra dentro del rango de peso normal y saludable”

-El peso hoy es condicionante y las mujeres parecen sufrirlo más.

También los hombres, porque vivimos en un mundo donde el impacto de las imágenes en nuestra vida cotidiana es indudable, las imágenes no solo nos acompañan desde el inicio de la vida, sino que también nos estructuran de alguna manera.

-¿Hay cuerpos con más predisposición a engordar?

Ningún cuerpo femenino es menos propenso al aumento o descenso de peso, tiene que ver más con la condición cognitivo conductual de las personas.

-No siempre la delgadez es ideal, ¿qué enfermedades físicas pueden causar estar por debajo del peso normal?

Tener bajo peso puede ser algo preocupante. Esto sucede cuando se debe a una mal nutrición o problemas de salud físicos o psicológicos. El bajo peso puede ser el síntoma de una patología subyacente.

En caso de una pérdida de peso inexplicada, es fundamental realizar un diagnóstico médico. Varias pueden ser las causas del bajo peso, debido a múltiples factores, como un trastorno alimenticio, diabetes o glándula tiroides con hiperactividad, así como también depresión, estrés, ansiedad o por fármacos, o por un cáncer.

-¿La buena alimentación y el ejercicio pueden ayudar a estabilizar el peso y sanar un poco la comparación con otros cuerpos?

La alimentación y el ejercicio ayudan a mejorar muchísimo el estado de salud de muchísimas personas. El trabajo que tenemos que hacer como sociedad es dejar de exigir patrones que enferman, de opinar sobre el cuerpo del otro, de normalizar estar bajo parámetros irreales. Debemos trabajar desde niños el amor hacia este templo maravilloso llamado cuerpo.

-Hay concursos que se dicen inclusivos y festejan la obesidad.

¿Por qué tenemos concursos en los que se cosifica a las personas? El valor de un ser humano no se debería clasificar por estándares de belleza pautados por objetivos irreales, es un problema enorme para cualquier persona, en especial a todos los que somos personal de blanco, porque nos toca ver adolescentes o mujeres jóvenes o adultas que aún sigue peleando por conseguir un cuerpo que no es real y donde la autoestima es un problema que no se puede resolver con exigencia tóxicas.

-¿Qué preguntas debemos hacernos al mirarnos al espejo si vemos un cuerpo que hace mucho esfuerzo pero no logra resultados visibles y saludables?

Antes que nada, ponerse frente al espejo y decirse 10 cosas lindas que tiene ese cuerpo que habitas; segundo, no ser tan exigentes y tratar de aprender a hablarnos mejor, animarnos a ser más nobles con nosotros mismos. Tercero, buscar ayuda si no puedo llegar a objetivos reales y analizar qué debo aprender para estar más sano.

-¿Cómo reaccionar ante el bombardeo de dietas, sobre todo aquellas que se ponen de moda?

Dietas hay miles, hasta chatGPT (inteligencia artificial) te puede proveer una. Pero no es simplemente la dieta.

Es importante entender la composición interna de ese paciente, ver análisis clínicos y estudios que nos ayuden a conocer lo que hay que saber, qué déficit puede tener, cómo funciona, qué angustias tiene, cómo duerme, cómo maneja su estrés y lo más importante es darle herramientas para incentivar la enseñanza de mejores opciones para un estilo de vida saludable y sostenible en el tiempo.

-¿Qué consejo general nos dejaría?

Estar atentos al peligro de perseguir estándares de belleza inalcanzables que se imponen en la sociedad, afectando nuestra relación con la comida y nuestra salud física y emocional.

Para obtener información confiable sobre el consumo de alimentos y mantener una alimentación saludable es fundamental consultar siempre con un licenciado/a en nutrición.

Buscar apoyo profesional no solo ayuda a mejorar la relación con la comida, sino que también contribuye a una mejor salud mental y física. Entender esta problemática y buscar ayuda profesional es clave para una vida saludable.