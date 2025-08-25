En Argentina recuerdan al paraguayo que ganó 400 mil dólares en la década del 70 y luego lo perdió todo

Mercedes Ramón Negrete, nacido el 24 de setiembre de 1945 en Pilar, fue el único que sacudió las apuestas y acertó los trece resultados de una fecha del torneo argentino: se ganó 3.200.000 pesos (unos 400.000 dólares). Te contamos su historia.

La periodista Gisele Sousa, de Argentina, quien comenta siempre sobre casos inéditos, recordó al obrero paraguayo que se llevó el pozo del “Prode” en 1972.

Indicó que las personas iban a la agencia, elegían a los ganadores, marcaban la tarjetita con punzón, el viernes a la noche se miraba el partido en blanco y negro, se televisaba uno y el domingo se escuchaban todos los demás juntos por radio.

“Era muy difícil pegarle a 13 partidos. El país quedaba en vilo porque era el sueño del pobre, que con una apuesta muy chiquitita y sabiendo un poquito de fútbol, podías ganar una fortuna”, especificó.

Negrete llevaba entonces viviendo tres años como modesto “canillero” de una fábrica textil.

“Un solo ganador que acertó los 13 resultados, 400 palos. Y dice el nombre, Mercedes Negrete. En un momento de la noche entra corriendo a Canal 9 un obrero paraguayo, nadie entendía quién era y le preguntan: perdón, señor, ¿usted quién es?. Al obrero le faltaba un diente, traje clarito, grandote que evidentemente se lo habían prestado y dice: ‘yo soy Mercedes Ramón Negrete’, el obrero paraguayo tenía nombre de mujer”, relata.

El paraguayo había ido a comprar unas maquinitas de afeitar y una vecina le preguntó si tenía hermana de nombre Mercedes, “porque hay una Mercedes Negrete que se ganó el prode”.

Los medios de comunicación fueron a su casa, mostraban cómo vivía, el diente de Negrete. Aparece en cámara Fabiana López. Es una jovencita, la esposa de Negrete con un bebé. “Era la historia perfecta por todos los estereotipos que se les ocurra, porque era la historia del pobre que se volvió rico y de repente la historia del bebé que viene con el pan bajo el brazo”, señala.

La perdedora del probe

Negrete desapareció y la mujer fue entrevistada por personalidades como Mirtha Legrand y Susana Giménez, hasta hace un canje con Cormillot para bajar de peso,

Denunció a Negrete por abandono y fue a tribunales. Cincuenta años después, en una entrevista confesó que no era pareja del paraguayo. Y que la criatura ni siquiera era de ella.

“Yo tenía un tío medio mamúa, que estaba parado detrás mío y cuando los periodistas preguntaron quién era la mujer del ganador, el dijo: ella, quien había alzado a un bebé.

Finalmente comenta, que Negrete volvió a Paraguay, a su natal Pilar. “Se volvió a Paraguay, ni siquiera a Asunción, se fue al fondo del campo, huyó casi como un delincuente”.

Reflexionó: “Miren cómo termina esta historia. Uno siempre fantasea. ¿Qué sería de mi vida si yo fuese millonario, ¿qué haría? Y siempre un flash como algo espectacular. Y fíjense, este se escondió”.

¿Qué pasó con su fortuna?

Dicen los rumores que la perdió apostando en carreras, jugando a las cartas, derrochando en bebidas y tomando malas decisiones económicas.

En julio de 1972 retornó a sus pagos, conoció a Nilda Zarza, maestra con la que se casó y tuvieron cinco hijos.