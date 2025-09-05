Alimentos que cuidan tu corazón y cerebro: lo que dice la ciencia sobre tu dieta

Una dieta rica en nutrientes esenciales puede mejorar significativamente la salud cardiovascular y cerebral. Investigaciones recientes de la OMS sugieren que alimentos como el pescado graso y el aceite de oliva reducen el riesgo de infartos y deterioro cognitivo. Enterate más.