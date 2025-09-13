Rescatados 3 españoles y desaparecidos 5 mauritanos tras hundirse barco con 26 tripulantes

La información facilitada por las autoridades mauritanas a Salvamento Marítimo indica que el pesquero 'Tafra 3', de bandera mauritana, con 26 personas a bordo, se hundió tras una colisión registrada este viernes con el también pesquero 'Right Whale', con pabellón de Gambia.

El choque se produjo en una zona marítima cercana al puerto de Nuadibú, la segunda mayor ciudad de Mauritania, considerada como la capital comercial del país, y cercana a la frontera del Sahara Occidental, donde operan varios barcos de pesca gallegos para capturar pulpo.

El buque 'Tafra 3', un barco congelador de 35 metros de eslora de la armadora gallega Baipesca, se hundió poco después de la colisión con el 'Right Whale', un buque factoría de pescado de 228 metros de eslora de fabricación rusa.

El impacto se produjo la tarde del viernes y el buque se hundió rápidamente con un boquete en el costado de estribor después de un choque cuyas circunstancias todavía tienen que ser investigadas por parte de las autoridades.

El 'Tafra 3', un barco gallego que hasta 2001 operaba bajo el nombre de 'Playa de Loureiro', faenaba en el momento del accidente en aguas mauritanas junto a otros barcos, incluido el 'Tafra 2', del mismo armador Baipesca, con sede en el puerto de Vigo.

Según el diario Faro de Vigo, entre los españoles rescatados figuran un onubense, jefe de máquinas, así como dos gallegos, Javier Gestido y José Manuel Diz, que se encuentran en buen estado, pese a que este último tiene un corte en la cabeza que requiere puntos de sutura, de acuerdo con las autoridades consulares.