Saiach despliega sus alas en la Place Vendôme de París

La propuesta de Saiach, también disponible en la boutique online del hotel, reúne vestidos de noche, de cóctel y conjuntos que traducen en forma, textura y detalles artesanales la riqueza cultural de Sudamérica.

Cada pieza se convierte en un mapa tejido con hilos de seda natural, bordados en superficie y en volumen 3D, además de delicados calados en técnica Richelieu.

El resultado: prendas que evocan tanto la frescura de los paisajes del litoral argentino como la calidez de Paraguay, reinterpretados con un lenguaje actual.

“Esta cápsula refleja un recorrido personal y creativo. Es un puente entre las raíces de donde vengo y el universo internacional al que me dirijo. París y el Ritz son el escenario ideal para contar esa historia”, expresa Saiach con emoción.

La narrativa detrás de esta colección se inspira en El vuelo inesperado, metáfora de un ave del litoral argentino que, al descubrir su instinto migratorio, viaja hacia Paraguay y luego cruza el océano hasta París.

Una historia que refleja la propia trayectoria del diseñador: raíces locales que encuentran alas en la escena internacional.

El Hotel Ritz, situado en la icónica Place Vendôme de la capital francesa, es un templo del lujo y la elegancia desde 1898.

Figuras como Coco Chanel o Ernest Hemingway han marcado su historia, y ahora Saiach se convierte en la única firma latinoamericana 100% artesanal presente en su galería.

Un reconocimiento que eleva la herencia y la creatividad de Sudamérica en un escenario global.

Cada prenda de esta cápsula se convierte en un puente cultural: desde Asunción hasta París, desde el litoral hasta la Place Vendôme.

Un viaje que celebra la moda, la identidad, la memoria y la capacidad de reinventarse sin perder el origen.

Con esta llegada al Ritz, Javier Saiach consolida su proyección internacional y abre una nueva ventana para los amantes de la moda, quienes ahora podrán acceder por primera vez a sus diseños en la exclusiva boutique del hotel.

Más info: www.javiersaiach.net e Instagram: @jasaiach.