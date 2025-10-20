Florida investiga a empresa Roblox por ser "caldo de cultivo" para depredadores sexuales

Miami (EE.UU.), 20 oct (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes la apertura de una investigación criminal contra la empresa de videojuegos Roblox por ser "un caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños", en medio de acusaciones contra la plataforma por no poseer suficiente seguridad infantil.