Aduaneros rusos abortan contrabando de rubíes, esmeraldas y zafiros por 184.000 dólares

"Los aduaneros del aeropuerto de Domodédovo (Moscú) abortaron el contrabando de piedras preciosas por un valor de 15 millones de rublos", informó el servicio en su canal de Telegram, donde publicó fotos de parte de las piedras incautadas.

Según Aduana, "dos extranjeros intentaron introducir las gemas (...) sin declaración. Los hombres viajaron en dos vuelos diferentes procedentes de países de Asia con escala en Emiratos Árabes Unidos".

"Durante el control aduanero del primer pasajero en el corredor verde (zona de nada que declarar en el aeropuerto) los inspectores hallaron en su equipaje una bolsa con una sustancia cremosa en la que estaban sumergidas cuatro piedras verdes parecidas a esmeraldas. Otras dos piedras verdes y una rosada estaban en el fondo de su mochila", señaló la entidad.

Además, el pasajero entregó voluntariamente otras siete gemas de su monedero: cuatro verdes, dos rosadas y una azul, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El segundo pasajero también fue detenido en el corredor verde. En su equipaje de mano hallaron una gema rosada de gran tamaño. Los peritos confirmaron que se trataba de esmeraldas, rubíes, corindones rosa y zafiros", señaló la entidad.

Las autoridades incoaron dos causas penales por "contrabando de bienes de importancia estratégica", un delito penado en Rusia con hasta cinco años de cárcel o una multa de un millón de rublos (cerca de 12.300 dólares).