Cinco looks para el concierto de Shakira

Shakira, en su viaje por la moda, despliega looks que cautivan y transforman. Desde su audaz estilo urbano hasta reminiscencias de sus primeros éxitos, cada atuendo evoca una faceta única de la artista que ha conquistado al mundo. Te dejamos opciones para que inspires tu look para sus conciertos.

En modo resiliencia

El primer look nos remonta a una faceta más reciente de Shakira, donde la vemos junto a Ozuna, luciendo una gabardina larga con un vibrante estampado floral en tonos amarillos y azules sobre un conjunto de pantalón naranja brillante y un top oscuro. Este atuendo, complementado con gafas de sol futuristas y plataformas, muestra una Shakira audaz y a la vanguardia de las tendencias urbanas, perfecta para una performance impactante en un escenario moderno.

Retro y magnética

Viajando en el tiempo, el segundo look nos presenta a una Shakira más joven, con su icónica melena rubia rizada. Viste un conjunto de top corto con flecos y pantalones de cintura baja, ambos en un tono borgoña brillante, adornados con un cinturón tribal plateado que acentúa su figura. Este estilo, reminiscente de sus primeros éxitos globales, evoca la estética mística y sensual de la danza del vientre, ideal para un show lleno de ritmos latinos y movimientos hipnóticos.

Chic y glamurosa

El tercer atuendo captura a Shakira con un vibrante vestido mini plateado metálico con cremallera, combinado con unas modernas botas de caña alta en un tono gris-azulado y gafas de sol envolventes. Este look, decididamente chic y glamuroso, es perfecto para una noche de club o un evento exclusivo, proyectando una imagen de confianza y sofisticación que se alinea con la Shakira actual, que fusiona la moda de alta costura con su personalidad magnética.

Rebelde y auténtica

Para el cuarto estilo, Shakira nos muestra una faceta más relajada pero igualmente estilosa, vestida completamente de denim. Lleva un top blanco corto, pantalones de mezclilla adornados con brillos y una chaqueta oversize del mismo material, todo ello con un aire desenfadado y rockero. Este conjunto, ideal para un gran estadio o un festival, resalta su actitud rebelde y auténtica, demostrando que puede dominar cualquier escenario con un look casual pero impactante.

Audaz y sensual

Finalmente, el quinto look es una declaración de audacia y sensualidad. Shakira posa con un corsé de vinilo rojo brillante, shorts negros con detalles de tul y unas espectaculares botas altas de cuero con cordones hasta el muslo. Este atuendo es una muestra de su lado más provocador y seguro de sí misma, perfecto para un número de alto impacto o una sesión de fotos que exija una imagen poderosa y memorable.

Accesorios infaltables

En Paraguay, la fiebre por Shakira se vive con una explosión de estilo, donde las fanáticas se esmeran en recrear los atuendos más icónicos de las distintas “eras” de la artista colombiana.

Para completar el look y asegurar el toque auténtico, son infaltables los accesorios clave: desde las “esclavas” para los brazos y las pulseras, hasta caderines con monedas, pelucas con sus característicos rizos rubios, azules o violetas y sombreros de ala ancha. Todo vale para armar un vestuario memorable y vibrar al ritmo de la reina del pop latino.