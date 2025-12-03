Más de 100 participantes en juegos escolares en Paraguay atendidos por malestar estomacal

El funcionario explicó que los jóvenes afectados, de las delegaciones de Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, presentaron síntomas como mareos, dolor de estómago y vómitos entre el día 30 de noviembre, cuando se inauguraron los juegos, y este martes, 2 de diciembre.

Por ello, la dirección de los Juegos Escolares Sudamericanos activó un protocolo de seguridad para hallar el motivo de los malestares, aunque ningún niño presentó hoy alguna dolencia.

Ante la emergencia, la oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad (alcaldía) de Asunción colectó muestras de los alimentos y el agua que consumieron los chicos este miércoles, ante la presunción de que haya "agentes patógenos" en la comida, explicó a EFE el director de esa institución, Carlos Morel.

"En 48 horas estarán disponibles los resultados de laboratorio", dijo al respecto Zelada, tras apuntar que ninguno de los afectados precisó de traslado hospitalario y todos regresaron ya a las competencias.

Los Juegos Escolares Sudamericanos enfrentan a atletas de la categoría sub14 en 10 disciplinas y 13 modalidades deportivas, según informó la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay al presentar el certamen a mediados de noviembre.

En el evento, que se extenderá hasta este domingo, cuando tendrá lugar el acto de clausura en Asunción, participan delegaciones de Argentina, Bonaire, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.