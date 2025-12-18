Sabores latinos e internacionales se cuelan en los menús navideños de España

Desde hace años no resulta extraño encontrar en los hogares españoles durante la cena de Nochebuena un panetone italiano, un pavo relleno al más puro estilo de EE.UU o tablas de "foie gras", quesos y embutidos franceses, que complementan los productos españoles de calidad reconocida.

Y en los últimos años se han ido colando también los sabores latinos, gracias a la importante comunidad iberoamericana en España, que encuentra en las navidades una ocasión de recuperar sus tradiciones, aunque en un clima más frío.

"En Argentina, con el calor que hace se comen más cosas frescas y frías, como el pavo y ensaladas. En México se come mucho el mole", cuenta el chef Julián Nenadovit, propietario de Casa Jaguar en Madrid, un restaurante especializado en comida latina.

Reconoce que hace años en España "la gente no sabía ni lo que era una arepa", pero hoy en día la oferta gastronómica se ha enriquecido. Ahora es más fácil organizar menús con sabores latinos porque hay más conocimiento, sin tanto miedo al picante o al pescado crudo del ceviche, mientras crecen las peticiones de carne asada.

Nenadovit tiene clara su recomendación para Navidad: un vitel toné -ternera en salsa de atún- de entrante, unos tamales criollos y unos tacos mexicanos de pernil -pierna o paleta de cerdo marinada y asada a fuego lento- para llevarse otro sabor a la boca.

También opciones más clásicas como la pastelería Viena Capellanes, que combina la tradición clásica española con influencias francesas, han introducido nuevos elementos, en su caso sabores asiáticos como la soja en ciertos aperitivos y mexicanos como el chile, sobre todo en los aliños.

En el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, que este año celebra 115 años con los menús navideños del español Quique Dacosta y el alemán Thomas Stork, la alta cocina se llena de referencias de otros lugares.

Así, Stork detalla una selección con "toque cosmopolita", en la que no pueden faltar el champán o el caviar, pero también guiños menos tradicionales como una ternera estofada con polenta dorada o mariscos y pescados típicos de la cocina española acompañados de boniato y aguacate.

"Detrás hay mucha técnica italiana, francesa, española y alemana. El aguacate, el tomate, el café y el chocolate vienen del nuevo mundo, pero llevan tantos años aquí que están muy asentados", añade.